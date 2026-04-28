Resultado del Baloto hoy 27 de abril de 2026, más de 50 mil millones de pesos en juego: “De niños soñábamos en grande”

El sorteo 2649 del Baloto se jugó este lunes 27 de abril de 2026, una jornada en la que la expectativa volvió a crecer entre los apostadores por un acumulado que supera los 50 mil millones de pesos entre sus dos modalidades.

¿Fue el ganador? Resultado Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del lunes 27 de abril de 2026

Un acumulado que despierta sueños

Para esta fecha, el acumulado del sorteo tradicional del Baloto alcanzó los 34.400 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha llegó a los 21.700 millones. En total, más de 56 mil millones de pesos estuvieron en juego, una cifra que reaviva las aspiraciones de quienes buscan cambiar su vida con un solo tiquete.

A través de su cuenta en X, el Baloto acompañó la jornada con un mensaje cargado de nostalgia y expectativa: “De niños soñábamos en grande… y qué bueno no haber dejado de hacerlo, sobre todo cuando pueden ser $58.180 millones”.

Resultados del sorteo del Baloto del 27 de abril de 2026

Número ganador: 11 22 20 06 14

11 22 20 06 14 Súper balota: 05

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 27 de abril de 2026

Número ganador: 01 13 28 19 27

01 13 28 19 27 Súper balota: 14

Así se han movido los números en los últimos sorteos

El comportamiento reciente de las cifras también es seguido de cerca por los jugadores.

Los jugadores siguen de cerca los números recientes del Baloto para identificar patrones en los últimos sorteos. Foto: Getty Images / Baloto

Estos fueron los números de los últimos tres sorteos:

Baloto (con súper balota):

25 de abril de 2026: 01 - 03 - 06 - 08 - 35 - 01

22 de abril de 2026: 05 - 12 - 30 - 36 - 40 - 09

20 de abril de 2026: 13 - 33 - 38 - 40 - 41 - 08

Baloto Revancha (con súper balota):

25 de abril de 2026: 12 - 13 - 17 - 25 - 34 - 04

22 de abril de 2026: 11 - 16 - 29 - 37 - 39 - 03

20 de abril de 2026: 02 - 29 - 30 - 35 - 41 - 01