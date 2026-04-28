Resultado lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del martes 28 de abril de 2026

El Chontico volvió a mover la rutina de sus jugadores este martes 28 de abril de 2026, con su formato ya clásico: dos sorteos en un solo día para probar suerte.
La primera jugada se dio temprano, cerca de la 1:00 p. m., pensada para quienes prefieren saber rápido cómo les fue y no quedarse con la intriga. Más tarde llegará el momento más esperado: sobre las 8:00 p. m. se realizará el segundo sorteo, ese que suele tener a más de uno con los nervios de punta.
Esa doble oportunidad (una en la tarde y otra en la noche) sigue siendo su mayor gancho. Una mecánica sencilla, pero efectiva, que mantiene a los seguidores pendientes dos veces al día.
Resultado de Chontico Día – martes 28 de abril
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 3489- 7
- Tres últimos: 489
- Dos últimos: 89
- Cifra completa: 3489
- Quinta: 7
Resultado de Chontico Noche – lunes 27 de abril
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Quinta: pendiente
Anteriores resultados de la lotería Chontico
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.
Chontico Día
- 27 de abril de 2026 - 9657. La Quinta: 9
- 26 de abril de 2026 - 4990. La Quinta: 6
- 25 de abril de 2026 - 6322. La Quinta: 3
Chontico Noche
- 27 de abril de 2026 - 5284. La Quinta: 8
- 26 de abril de 2026 - 2005. La Quinta: 4
- 25 de abril de 2026 - 9546. La Quinta: 5