Resultado lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del martes 28 de abril de 2026

El Chontico volvió a mover la rutina de sus jugadores este martes 28 de abril de 2026, con su formato ya clásico: dos sorteos en un solo día para probar suerte.

Números ganadores del 28 de abril: así cayeron El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La primera jugada se dio temprano, cerca de la 1:00 p. m., pensada para quienes prefieren saber rápido cómo les fue y no quedarse con la intriga. Más tarde llegará el momento más esperado: sobre las 8:00 p. m. se realizará el segundo sorteo, ese que suele tener a más de uno con los nervios de punta.

Esa doble oportunidad (una en la tarde y otra en la noche) sigue siendo su mayor gancho. Una mecánica sencilla, pero efectiva, que mantiene a los seguidores pendientes dos veces al día.

Chontico día y noche de este sábado, 4 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logos oficiales de Chontico Día y Noche.

Resultado de Chontico Día – martes 28 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 3489- 7

Tres últimos: 489

Dos últimos: 89

Cifra completa: 3489

Quinta: 7

Resultado de Chontico Noche – lunes 27 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Quinta: pendiente

Anteriores resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

27 de abril de 2026 - 9657. La Quinta: 9

26 de abril de 2026 - 4990. La Quinta: 6

25 de abril de 2026 - 6322. La Quinta: 3

Chontico Noche