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Resultado lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del martes 28 de abril de 2026

Esta es la combinación numérica ganadora en el sorteo de hoy.

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Redacción Loterías
28 de abril de 2026 a las 1:47 p. m.
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El Chontico volvió a mover la rutina de sus jugadores este martes 28 de abril de 2026, con su formato ya clásico: dos sorteos en un solo día para probar suerte.

Números ganadores del 28 de abril: así cayeron El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La primera jugada se dio temprano, cerca de la 1:00 p. m., pensada para quienes prefieren saber rápido cómo les fue y no quedarse con la intriga. Más tarde llegará el momento más esperado: sobre las 8:00 p. m. se realizará el segundo sorteo, ese que suele tener a más de uno con los nervios de punta.

Esa doble oportunidad (una en la tarde y otra en la noche) sigue siendo su mayor gancho. Una mecánica sencilla, pero efectiva, que mantiene a los seguidores pendientes dos veces al día.

Chontico día y noche de este sábado, 4 de abril de 2026.
Chontico día y noche de este sábado, 4 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logos oficiales de Chontico Día y Noche.

Resultado de Chontico Día – martes 28 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 3489- 7

  • Tres últimos: 489
  • Dos últimos: 89
  • Cifra completa: 3489
  • Quinta: 7
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Resultado de Chontico Noche – lunes 27 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Quinta: pendiente
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Anteriores resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

  • 27 de abril de 2026 - 9657. La Quinta: 9
  • 26 de abril de 2026 - 4990. La Quinta: 6
  • 25 de abril de 2026 - 6322. La Quinta: 3

Chontico Noche

  • 27 de abril de 2026 - 5284. La Quinta: 8
  • 26 de abril de 2026 - 2005. La Quinta: 4
  • 25 de abril de 2026 - 9546. La Quinta: 5