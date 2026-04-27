Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 27 de abril de 2026

Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche. Foto: Lotería de Cundinamarca

Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es crucial adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día lunes 27 de abril de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el XXXX, de la serie XXXX.

Resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

Número XXXX de la serie XXX.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

Sorteo del 20 de abril de 2026 : número 7706 de la serie 031.

: número de la serie Sorteo del 13 de abril de 2026 : número 1409 de la serie 025.

: número de la serie Sorteo del 6 de abril de 2026: número 4932 de la serie 131.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 4 de mayo de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 20 de abril de 2026

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente