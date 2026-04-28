Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche hoy martes, 28 de abril de 2026

El Sinuano, que cuenta con sorteos en las jornadas de la mañana y la noche, se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe y del país.

Este martes, 28 de abril de 2026, miles de personas están atentas a los resultados oficiales con la expectativa de haber acertado la combinación ganadora y acceder a los atractivos premios que ofrece esta modalidad.

En esta jornada, el número ganador del Sinuano Día fue el 8408, acompañado de la modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’, correspondiente al número 5.

Resultado lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del martes 28 de abril de 2026

Resultados de la lotería El Sinuano Día este martes, 28 de abril de 2026

Premio mayor: 8408

La Quinta: 5

Resultados de la lotería El Sinuano Noche este martes, 28 de abril de 2026

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

¿Cómo saber si ganó?

Para obtener un premio, la apuesta debe coincidir con el número sorteado respetando el orden exacto de las cifras y la modalidad elegida. El juego contempla varias opciones: el acierto completo de cuatro números, coincidencias en las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último dígito, llamado “uña”.

La jugada del día: resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 28 de abril de 2026

Se recomienda verificar cuidadosamente los resultados y, en caso de ganar, presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.