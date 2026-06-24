Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, miércoles 24 de junio: consulte los números ganadores

Este miércoles 24 de junio se realiza una nueva jornada de sorteos de algunos de los chances más populares de Colombia, entre ellos El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cuyos resultados son seguidos diariamente por miles de apostadores en diferentes regiones del país.

Como ocurre en cada jornada, los jugadores esperan conocer los números favorecidos con la esperanza de que la suerte los acompañe y puedan obtener alguno de los premios disponibles en estas modalidades de juego.

Resultados de los sorteos de este miércoles 24 de junio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 7032.

La Quinta: 2.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance sigue siendo una de las modalidades de apuesta más populares en Colombia. Cada día, miles de personas participan en los sorteos con la expectativa de acertar los números ganadores y obtener premios en efectivo.

Aunque las probabilidades de ganar son limitadas, la expectativa que generan estos sorteos se mantiene vigente entre los apostadores, quienes ven en cada jornada una nueva oportunidad para probar suerte y alcanzar uno de los premios ofrecidos por estos juegos.