¿Cuánto le descontarían por ganar una lotería en Colombia en el 2026?

Muchas personas en Colombia sueñan con ganarse la lotería alguna vez en la vida. Para algunos representa la posibilidad de pagar deudas, comprar casa, ayudar a la familia o simplemente vivir con más tranquilidad.

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Sin embargo, cuando alguien gana un premio grande, no recibe exactamente la cifra que aparece anunciada, ya que en el país existen descuentos obligatorios establecidos por la ley.

Jugar a la lotería es una actividad que realizan miles de personas en el país. Foto: Getty Images/iStockphoto

En 2026, los premios de lotería, Baloto y otros juegos de azar seguirán teniendo un descuento correspondiente al impuesto de ganancia ocasional. Actualmente, la retención es del 20 % sobre el valor total del premio, y ese dinero se descuenta automáticamente antes de que el ganador reciba el pago.

“Ganar el Baloto es uno de los sueños más grandes de muchos colombianos. Sin embargo, lo que pocos saben es que el monto que finalmente recibe el ganador no es el total anunciado. La razón está en la ley: el premio se considera una ganancia ocasional y, por tanto, está sujeto a impuestos ante la Dian”, señala Baloto.

Eso significa que si una persona gana, por ejemplo, $1.000 millones, realmente terminaría recibiendo cerca de $800 millones. Los otros $200 millones quedan retenidos por impuestos. Aunque sigue siendo una suma muy alta, muchas personas se sorprenden cuando descubren que el dinero no llega completo.

Ganarse la lotería es un sueño que muchos comparten. La idea de obtener una suma considerable de dinero sin esfuerzo aparente es muy atractiva. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Además de ese descuento principal, también podrían aplicarse otros cobros menores, como el conocido 4x1000, dependiendo de cómo se maneje el dinero en las cuentas bancarias. Por esa razón, expertos recomiendan que quienes reciban premios grandes busquen asesoría financiera antes de tomar decisiones importantes.

Otro punto importante es que el premio debe aparecer en la declaración de renta del ganador ante la Dian, ya que se considera un ingreso extraordinario. Aunque la retención ya fue descontada, el dinero sigue haciendo parte de la información financiera que debe reportarse.