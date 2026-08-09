Sorteo histórico del Powerball: ¿hubo ganador para el jackpot de $856 millones?

Una de las loterías más reconocidas a nivel global es sin duda Powerball, el tradicional sorteo estadounidense que durante este fin de semana fue la tendencia al presentar un acumulado de $856 millones de dólares, lo que en el país equivale a casi 3 billones de pesos.

Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 8 de agosto de 2026

Por la inmensa cantidad de dinero, miles de participantes estuvieron a la espera de este sábado 8 de agosto para conocer si fueron los afortunados en conseguir el tan ansiado premio, el cual ya ha entrado en el top 10 de los jackpots más grandes que ha tenido la lotería.

¿Cuáles fueron los números ganadores de esta edición?

Para la jornada que se llevó a cabo el sábado 8 de agosto, la lotería indicó que el número subió de $856 a $864 millones, lo que generó aún más expectativa. Los números ganadores de Powerball fueron los siguientes:

Números ganadores: 5-9-35-54-63

Powerball: 7

Power Play: 3x

¿Hubo ganador del premio mayor?

Luego de conocerse los números ganadores de la jornada, se informó que ningún participante pudo conseguir el premio mayor de los $864 millones de dólares, por lo que el jackpot continúa pendiente de un ganador.

La Lotería comenta que, para que esto sea posible, un boleto tiene que acertar las cinco bolas blancas además del Powerball.

El 2 de mayo de 2026 fue la última vez en la que Powerball tuvo un ganador del premio mayor, en donde dos boletos, uno vendido en Florida y otro en Texas, compartieron un jackpot de $20 millones de dólares.

A partir de allí, la lotería ha estado acumulando un total de 42 sorteos consecutivos sin tener un ganador.

Lotería Powerball Foto: Getty Images

La entidad aclara que, en caso de que alguien consiga el premio mayor, la persona podrá recibir todo el dinero en un solo pago si lo prefiere; el valor en efectivo estimado es de $374.1 millones, previo a impuestos.

Por el momento, millones de participantes de Powerball tendrán que seguir esperando las próximas loterías para conocer si son el o la afortunada de conseguir el premio mayor.

La siguiente jornada se llevará a cabo el próximo lunes 10 de agosto de 2026, en donde el premio mayor cada vez sube más. De acuerdo con la lotería, para la siguiente edición, el valor se encontrará en $905 millones de dólares.