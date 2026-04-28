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La jugada del día: resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 28 de abril de 2026

Ya se conocen los resultados de este importante juego de azar, verifique si su número fue uno de los afortunados en este popular sorteo.

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Redacción Loterías
28 de abril de 2026 a las 11:19 a. m.
La Antioqueñita día y tarde, resultados de este 28 de abril
La Antioqueñita día y tarde, resultados de este 28 de abril Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Entre los juegos de azar más conocidos de Colombia se destaca La Antioqueñita, una lotería que realiza dos sorteos diarios y se ha convertido en una opción popular para quienes sueñan con ganar premios millonarios.

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Tal como lo indica su nombre, es el juego emblemático del departamento de Antioquia y cada día reúne a miles de apostadores que confían en la suerte con la esperanza de cambiar su vida.

En el sorteo número 6465 de la Antioqueñita Día de este martes, 28 de abril, el número ganador fue 3862, junto con la balota denominada ‘La Quinta’, número 3.

Resultados del sorteo 6465 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3862
  • Quinta balota: 3
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Si en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente en la edición de la tarde. Este sorteo se realiza todos los días a las 4:00 p. m., incluidos domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6466 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 27 de abril de 2026

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 27 de abril de 2026: 6396 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 26 de abril de 2026: 6835 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 25 de abril de 2026: 8346 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 27 de abril de 2026: 2423 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 26 de abril de 2026: 7173 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 25 de abril de 2026: 5123 – Quinta balota: 4

El próximo sorteo de La Antioqueñita está previsto para realizarse el miércoles 29 de abril en sus respectivos horarios, según la versión de la lotería.