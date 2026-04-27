¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 27 de abril de 2026

Este lunes, 27 de abril de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Sorteo Super Astro Luna: estos son los números ganadores del 26 de abril

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6463 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 6396, mientras que la quinta balota extraída fue el 8.

Resultados del sorteo 6463 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 6396

Quinta balota: 8

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6464 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores El Sinuano Día y Noche hoy, 26 de abril de 2026: resultados completos

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 26 de abril de 2026: 6835 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 25 de abril de 2026: 8346 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 24 de abril de 2026: 2443 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 26 de abril de 2026: 7173 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 25 de abril de 2026: 5123 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 24 de abril de 2026: 3378 – Quinta balota: 9

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para realizarse este martes, 28 de abril de 2026.