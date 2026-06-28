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Ya salieron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este 28 de junio: números ganadores

La cifras ganadoras se dieron a conocer este domingo.

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Redacción Loterías
28 de junio de 2026 a las 3:08 p. m.
Resultados del sorteo Sinuano Día y Noche.
Resultados del sorteo Sinuano Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El Sinuano Día y Noche se mantiene como uno de los sorteos de mayor aceptación entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia, reuniendo diariamente a miles de participantes que esperan acertar la combinación ganadora.

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.
Estos son los números ganadores del Super Astro Luna del sábado 27 de junio de 2026

Durante este domingo 28 de junio, la expectativa estuvo puesta en los resultados de las dos ediciones del sorteo, correspondientes a la jornada diurna y nocturna. Como es habitual, los jugadores permanecieron atentos al anuncio oficial de los números favorecidos.

Una de las principales características de este juego es que ofrece dos oportunidades de participación cada día, lo que mantiene el interés de los apostadores. Además, los resultados pueden consultarse fácilmente a través de plataformas digitales, portales especializados y canales oficiales.

Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Día

  • El Sinuano Día: 9310
  • Quinta cifra: 0
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Resultados del sorteo de la lotería El Sinuano Noche

  • El Sinuano Día: Pendiente
  • Quinta cifra: Pendiente

El próximo sorteo de la lotería El Sinuano será el 29 de junio, a las 2:30 p. .m., por medio de los canales oficiales.

Como medida de precaución, se aconseja revisar los resultados únicamente en fuentes autorizadas y conservar los comprobantes de apuesta, ya que estos documentos son indispensables para realizar cualquier reclamación en caso de resultar favorecido con alguno de los premios.