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Resultado del Baloto de este 27 de junio de 2026: estos son los números ganadores

El Baloto realizó el sorteo de este sábado tras una nueva jornada.

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Redacción Loterías
28 de junio de 2026 a las 6:27 a. m.
El Baloto volvió a captar la atención de miles de jugadores tras su más reciente sorteo.
El Baloto volvió a captar la atención de miles de jugadores tras su más reciente sorteo. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto es una de las loterías más famosas en Colombia debido a sus cuantiosos premios y a la cantidad de jugadores que reúne. Actualmente, realiza sus sorteos tres días a la semana: los lunes, miércoles y sábados.

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.
Sorteo del 27 de junio: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

El premio acumulado es de 44.800 millones de pesos que se pueden ganar los que acierten las seis cifras del sorteo. El Baloto Revancha, por su parte, entrega 6.200 millones de pesos.

El sorteo del día de hoy es el 2675 y se realizó a las 11 de la noche, como es costumbre de la compañía. Los resultados pueden ser encontrados en los canales oficiales de Baloto o los puntos físicos de venta.

Números ganadores del Baloto del 27 de junio de 2026

Número ganador: 15 - 23 - 29- 33 - 41

Súper balota: 16

Resultados del Baloto Revancha

Para ganar el acumulado de $6.200 millones:

Número ganador: 13 - 17 - 18 - 30 - 35

Súper balota: 14

Los participantes deberán revisar cuidadosamente sus tiquetes para verificar si fueron ganadores de alguno de los premios entregados en el sorteo.

La expectativa aumentó entre los jugadores tras el sorteo millonario del Baloto de este miércoles.
El premio mayor es de 44.800 millones de pesos. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos sorteos de Baloto

  • 24 de junio de 2026: 12 - 14 - 30 - 36 - 43 | Súper balota: 14
  • 22 de junio de 2026: 08 - 12 - 16 - 28 - 33 | Súper balota: 14
  • 20 de junio de 2026: 31 - 34 - 37 - 38 - 43 | Súper balota: 14
  • 17 de junio de 2026: 16 - 20 - 34 - 37 - 39 | Súper balota: 13

Últimos sorteos de Baloto Revancha

  • 24 de junio de 2026: 08 - 17 - 31 - 36 - 41 | Súper balota: 08
  • 22 de junio de 2026: 04 - 10 - 20 - 27 - 36 | Súper balota: 01
  • 20 de junio de 2026: 08 - 17 - 26 - 29 - 32 | Súper balota: 07
  • 17 de junio de 2026: 07 - 12 - 19 - 34 - 35 | Súper balota: 09

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