Sorteo del 27 de junio: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

La jornada de este sábado, 27 de junio, generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Resultados de Super Astro Sol, este sábado 27 de junio: conozca los números ganadores

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 9382.

A este resultado se sumó la habitual “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 5, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 27 de junio

Número ganador de cuatro cifras: 9382

Número ganador de cinco cifras: 5

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 27 de junio

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.