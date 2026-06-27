Loterías

Resultados de Super Astro Sol, este sábado 27 de junio: conozca los números ganadores

Consulte los resultados del más reciente sorteo y descubra si esta vez la fortuna estuvo de su lado.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
27 de junio de 2026 a las 4:35 p. m.
Lotería Súper Astro Sol - 27 de junio de 2026.
Lotería Súper Astro Sol - 27 de junio de 2026. Foto: Getty Images y Super Astro Sol.

Este sábado, 27 de junio de 2026, sobre las 4:00 de la tarde, se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Sol, uno de los juegos de azar con mayor acogida entre los colombianos.

Estos fueron los resultados oficiales

  • El número ganador es: 6154
  • Los últimos tres dígitos: 154.
  • Los últimos dos dígitos: 54.
  • El signo zodiacal ganador es: Escorpión.
YouTube video xL2qjt0TzhU thumbnail
Resultados del Super Astro Sol
Super Astro Sol del jueves 25 de junio: estos son los números ganadores

Cada día, miles de colombianos prueban su suerte con la esperanza de ganar millonarios premios al acertar los cuatro números en el orden exacto y el signo zodiacal ganador.

Para jugar, basta con adquirir un tiquete con una apuesta entre 500 y 10.000 pesos, elegir cuatro números del 0 al 9 y seleccionar el signo zodiacal con el que desea participar.

Además del premio mayor, Super Astro Sol ofrece otras modalidades de pago. Quienes acierten los últimos tres números y el signo zodiacal recibirán 1.000 veces el valor apostado, mientras que quienes coincidan en las dos últimas cifras y el signo obtendrán un premio equivalente a 100 veces su apuesta.