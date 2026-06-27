Resultados de Super Astro Sol, este sábado 27 de junio: conozca los números ganadores

Este sábado, 27 de junio de 2026, sobre las 4:00 de la tarde, se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Sol, uno de los juegos de azar con mayor acogida entre los colombianos.

Estos fueron los resultados oficiales

El número ganador es: 6154

Los últimos tres dígitos: 154.

Los últimos dos dígitos: 54.

El signo zodiacal ganador es: Escorpión.

Super Astro Sol del jueves 25 de junio: estos son los números ganadores

Cada día, miles de colombianos prueban su suerte con la esperanza de ganar millonarios premios al acertar los cuatro números en el orden exacto y el signo zodiacal ganador.

Para jugar, basta con adquirir un tiquete con una apuesta entre 500 y 10.000 pesos, elegir cuatro números del 0 al 9 y seleccionar el signo zodiacal con el que desea participar.

Además del premio mayor, Super Astro Sol ofrece otras modalidades de pago. Quienes acierten los últimos tres números y el signo zodiacal recibirán 1.000 veces el valor apostado, mientras que quienes coincidan en las dos últimas cifras y el signo obtendrán un premio equivalente a 100 veces su apuesta.