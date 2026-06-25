Resultado del Baloto hoy: números del acumulado millonario, miércoles 24 de junio de 2026

Miles de jugadores estuvieron atentos este miércoles 24 de junio al resultado del Baloto, uno de los sorteos de azar más populares del país. Para esta jornada, el acumulado del juego tradicional alcanzó los 44.400 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha ofreció un acumulado de 6.200 millones de pesos.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, miércoles 24 de junio: consulte los números ganadores

El sorteo correspondiente al número 2674 se realizó en horas de la noche y definió los números que podrían convertir a uno o varios participantes en nuevos multimillonarios.

Números ganadores del Baloto del 24 de junio de 2026

Estos fueron los resultados oficiales del sorteo 2674 del Baloto:

Acumulado de $44.400 millones

Número ganador: 12 14 30 36 43

Súper balota: 14

Resultados del Baloto Revancha

Acumulado de $6.200 millones

Número ganador: 08 17 31 36 41

Súper balota: 08

Los jugadores que acertaron la combinación ganadora deberán verificar cuidadosamente sus tiquetes para confirmar si obtuvieron alguno de los premios entregados por el sorteo.

Ya se conocen las cifras ganadoras del Baloto en el sorteo realizado este miércoles. Foto: Getty Images / Baloto

Así quedaron los últimos sorteos del Baloto

Quienes acostumbran analizar tendencias o revisar números recientes suelen consultar los resultados de las jornadas anteriores.

Últimos tres sorteos de Baloto

22 de junio de 2026: 08 - 12 - 16 - 28 - 33 | Súper balota: 14

20 de junio de 2026: 31 - 34 - 37 - 38 - 43 | Súper balota: 14

17 de junio de 2026: 16 - 20 - 34 - 37 - 39 | Súper balota: 13

Últimos tres sorteos de Baloto Revancha

22 de junio de 2026: 04 - 10 - 20 - 27 - 36 | Súper balota: 01

20 de junio de 2026: 08 - 17 - 26 - 29 - 32 | Súper balota: 07

17 de junio de 2026: 07 - 12 - 19 - 34 - 35 | Súper balota: 09