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Resultado del Baloto hoy: números del acumulado millonario, miércoles 24 de junio de 2026

Los números del Baloto de este miércoles ya fueron revelados tras una nueva jornada.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

25 de junio de 2026 a las 7:19 a. m.
La expectativa terminó para los apostadores con la publicación de la combinación ganadora.
La expectativa terminó para los apostadores con la publicación de la combinación ganadora. Foto: Getty Images / Baloto

Miles de jugadores estuvieron atentos este miércoles 24 de junio al resultado del Baloto, uno de los sorteos de azar más populares del país. Para esta jornada, el acumulado del juego tradicional alcanzó los 44.400 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha ofreció un acumulado de 6.200 millones de pesos.

Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 30 de septiembre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, miércoles 24 de junio: consulte los números ganadores

El sorteo correspondiente al número 2674 se realizó en horas de la noche y definió los números que podrían convertir a uno o varios participantes en nuevos multimillonarios.

Números ganadores del Baloto del 24 de junio de 2026

Estos fueron los resultados oficiales del sorteo 2674 del Baloto:

Acumulado de $44.400 millones

  • Número ganador: 12 14 30 36 43
  • Súper balota: 14

Resultados del Baloto Revancha

Acumulado de $6.200 millones

  • Número ganador: 08 17 31 36 41
  • Súper balota: 08

Los jugadores que acertaron la combinación ganadora deberán verificar cuidadosamente sus tiquetes para confirmar si obtuvieron alguno de los premios entregados por el sorteo.

El Baloto 2673 se realizó con un acumulado millonario en disputa este 22 de junio.
Ya se conocen las cifras ganadoras del Baloto en el sorteo realizado este miércoles. Foto: Getty Images / Baloto

Así quedaron los últimos sorteos del Baloto

Quienes acostumbran analizar tendencias o revisar números recientes suelen consultar los resultados de las jornadas anteriores.

Últimos tres sorteos de Baloto

  • 22 de junio de 2026: 08 - 12 - 16 - 28 - 33 | Súper balota: 14
  • 20 de junio de 2026: 31 - 34 - 37 - 38 - 43 | Súper balota: 14
  • 17 de junio de 2026: 16 - 20 - 34 - 37 - 39 | Súper balota: 13

Últimos tres sorteos de Baloto Revancha

  • 22 de junio de 2026: 04 - 10 - 20 - 27 - 36 | Súper balota: 01
  • 20 de junio de 2026: 08 - 17 - 26 - 29 - 32 | Súper balota: 07
  • 17 de junio de 2026: 07 - 12 - 19 - 34 - 35 | Súper balota: 09