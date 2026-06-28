Lotería

¿Tuvo suerte? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 27 de junio de 2026

El premio mayor es de 5.555 millones de pesos y le sigue uno de 300 millones de pesos al seco.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
28 de junio de 2026 a las 6:38 a. m.
Como cada sábado, la Lotería del Cauca entrega un premio mayor de $8.000 millones.
Como cada sábado, la Lotería del Cauca entrega un premio mayor de $8.000 millones. Foto: 123rf / Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca es una de las más tradicionales de Colombia por sus grandes premios y varios jugadores. El sorteo se realiza una vez a la semana, en su horario habitual de los sábados a las 11 de la noche.

Los jugadores pueden revisar los números de la lotería por medio de la página web, el canal de YouTube o en los puntos físicos de venta de la empresa.

Número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca del 27 de junio de 2026

Tras el sorteo 2617, el resultado oficial señala que el premio mayor se entregará al billete que tenga las siguientes cifras en el orden indicado:

  • Número: 8753
  • Serie: 299

Números ganadores de los primeros siete premios secos

Primer Seco: $300 millones

  • Número: 1306
  • Serie: 179

Segundo Seco: $200 millones

  • Número: 2628
  • Serie: 039

Tercer Seco: $100 millones

  • Número: 1209
  • Serie: 194

Cuarto Seco: $100 millones

  • Número: 6053
  • Serie: 171

Quinto Seco: $50 millones

  • Número: 2163
  • Serie: 233

Sexto Seco: $50 millones

  • Número: 5595
  • Serie: 185

Séptimo Seco: $50 millones

  • Número: 8615
  • Serie: 215

Los demás resultadores ganadores de los premios secos del 8 hasta el 26, que entregan 10 millones cada uno, puede verlos aquí:

YouTube video wFYmDbr6wNA thumbnail

Premios

La distribución de premios es la siguiente:

  • Premio Mayor: $8.000 millones (1 premio)
  • Premio Seco: $300 millones (1 premio)
  • Segundo Seco: $200 millones (1 premio)
  • Tercer Seco: $100 millones (1 premio)
  • Cuarto Seco: $100 millones (1 premio)
  • Quinto Seco: $50 millones (1 premio)
  • Sexto Seco: $50 millones (1 premio)
  • Séptimo Seco: $50 millones (1 premio)
  • Secos del 8 al 36: $10 millones cada uno (29 premios)