¿Tuvo suerte? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 27 de junio de 2026

La Lotería del Cauca es una de las más tradicionales de Colombia por sus grandes premios y varios jugadores. El sorteo se realiza una vez a la semana, en su horario habitual de los sábados a las 11 de la noche.
Los jugadores pueden revisar los números de la lotería por medio de la página web, el canal de YouTube o en los puntos físicos de venta de la empresa.
Número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca del 27 de junio de 2026
Tras el sorteo 2617, el resultado oficial señala que el premio mayor se entregará al billete que tenga las siguientes cifras en el orden indicado:
- Número: 8753
- Serie: 299
Números ganadores de los primeros siete premios secos
Primer Seco: $300 millones
- Número: 1306
- Serie: 179
Segundo Seco: $200 millones
- Número: 2628
- Serie: 039
Tercer Seco: $100 millones
- Número: 1209
- Serie: 194
Cuarto Seco: $100 millones
- Número: 6053
- Serie: 171
Quinto Seco: $50 millones
- Número: 2163
- Serie: 233
Sexto Seco: $50 millones
- Número: 5595
- Serie: 185
Séptimo Seco: $50 millones
- Número: 8615
- Serie: 215
Los demás resultadores ganadores de los premios secos del 8 hasta el 26, que entregan 10 millones cada uno, puede verlos aquí:
Premios
La distribución de premios es la siguiente:
- Premio Mayor: $8.000 millones (1 premio)
- Premio Seco: $300 millones (1 premio)
- Segundo Seco: $200 millones (1 premio)
- Tercer Seco: $100 millones (1 premio)
- Cuarto Seco: $100 millones (1 premio)
- Quinto Seco: $50 millones (1 premio)
- Sexto Seco: $50 millones (1 premio)
- Séptimo Seco: $50 millones (1 premio)
- Secos del 8 al 36: $10 millones cada uno (29 premios)