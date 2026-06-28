¿Tuvo suerte? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 27 de junio de 2026

La Lotería del Cauca es una de las más tradicionales de Colombia por sus grandes premios y varios jugadores. El sorteo se realiza una vez a la semana, en su horario habitual de los sábados a las 11 de la noche.

Los jugadores pueden revisar los números de la lotería por medio de la página web, el canal de YouTube o en los puntos físicos de venta de la empresa.

Número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca del 27 de junio de 2026

Tras el sorteo 2617, el resultado oficial señala que el premio mayor se entregará al billete que tenga las siguientes cifras en el orden indicado:

Número: 8753

Serie: 299

Números ganadores de los primeros siete premios secos

Primer Seco: $300 millones

Número: 1306

Serie: 179

Segundo Seco: $200 millones

Número: 2628

Serie: 039

Tercer Seco: $100 millones

Número: 1209

Serie: 194

Cuarto Seco: $100 millones

Número: 6053

Serie: 171

Quinto Seco: $50 millones

Número: 2163

Serie: 233

Sexto Seco: $50 millones

Número: 5595

Serie: 185

Séptimo Seco: $50 millones

Número: 8615

Serie: 215

Los demás resultadores ganadores de los premios secos del 8 hasta el 26, que entregan 10 millones cada uno, puede verlos aquí:

Premios

La distribución de premios es la siguiente: