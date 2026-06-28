Así será el plan retorno a Bogotá por la Autopista Sur y la Vía La Mesa este 28 y 29 de junio

Este puente festivo de San Pedro y San Pablo es uno de los más movidos en el país. Por esta razón, las autoridades implementaron una serie de medidas que facilitarán el ingreso de viajeros este 28 y 29 de junio por la Autopista Sur, en Soacha, y la Vía La Mesa.

Más de 4,5 millones de vehículos se moverán por Colombia este puente de San Pedro

La Secretaría de Movilidad de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Movilidad están trabajando en conjunto con la Policía de Tránsito y otros organismos de atención de emergencias para facilitar la circulación de usuarios.

Según sus proyecciones, solo por la Autopista Sur para ingresar a Bogotá se movilizarán cerca de 169.116 vehículos durante el puente festivo. Por su parte, la Vía La Mesa tendrá alrededor de 134.906 automotores.

“Hemos dispuesto medidas operativas, gestión del tráfico, monitoreo tecnológico y acompañamiento permanente de nuestros agentes para garantizar desplazamientos más seguros. Nuestro llamado es a vivir un ‘Receso sin Exceso’, reduciendo la velocidad y respetando las normas”, explicó Diego Jiménez, secretario de Movilidad de Cundinamarca.

Una de las medidas especiales es implementar regulaciones de tráfico en el corredor Bogotá - La Mesa - Girardot. También se realizarán contraflujos y estrategias operativas en las jornadas de retorno.

En Soacha, se activará un reversible entre la avenida Canoas y la avenida San Marón, que se extenderá desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., y tiene la finalidad de aumentar la capacidad de la vía durante el ingreso de viajeros a Bogotá.

La aplicación del pico y placa regional se llevará a cabo en nueve corredores clave de ingreso a Bogotá. Foto: Captura de pantalla tomada de x @SectorMovilidad

La Autopista Sur estará operando con una reducción de tres a dos carriles entre la entrada a Maiporé y el sector 3M por obras de TransMilenio. Por esta razón, las autoridades recomiendan viajar en horas de la mañana y evitar el alto flujo vehicular que se genera después de las 4:00 p. m.

Las medidas del lunes 29 de junio

El lunes festivo se habilitará un reversible entre Apulo y Mosquera desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. Además, habrá restricciones para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas en los corredores Chía - Mosquera - La Mesa - Girardot y Soacha - Alpes - Villeta y Chuguacal - Cambao.

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Como es costumbre, se implementará el pico y placa regional para ingresar a Bogotá por nueve vías de entrada. De 12:00 p. m. a 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas pares y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. será el turno de los carros con placas que terminan en números impares.