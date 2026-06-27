¿La suerte estuvo de su lado? Estos son los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 27 de junio de 2026

Este sábado, 27 de junio de 2026, se llevó a cabo una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia.

En su edición Día, la combinación ganadora fue 8480, acompañada por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 9.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 27 de junio de 2026

Número ganador: 8480.

Quinta balota: 9.

La Antioqueñita Día juega todos los días de lunes a sábado a las 10:00 a. m.; mientas que los domingos y festivos se lleva a cabo a las 12:00 p.m.

Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, 27 de junio de 2026

Número ganador: pendiente .

. Quinta balota: pendiente.

Jugar La Antioqueñita en cualquiera de sus dos ediciones es muy sencillo. Su dinámica consiste en escoger cuatro cifras entre el 0 y el 9, incluyendo una quinta cifra que corresponde a la quinta balota.

Esta última opción se incluyó en esta famosa lotería con el propósito de ampliar las posibilidades de ganar uno de los millonarios premios que ofrece, los cuales se dividen según la cantidad de aciertos que se obtengan con el resultado final del sorteo.

Por esta razón, se aconseja consultar a diario los resultados y verificar si es uno de los afortunados ganadores, según la fecha y versión de la lotería.