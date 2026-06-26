¿Fue su día de suerte? Estos son los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 26 de junio de 2026

Las loterías se han convertido en una tradición profundamente arraigada tanto en Colombia como en numerosos países del mundo. Para millones de personas, acertar la combinación ganadora representa la oportunidad de cambiar su realidad económica o cumplir sueños que parecían inalcanzables.

En el país, una de las apuestas más tradicionales es La Antioqueñita, una lotería que ofrece dos oportunidades de ganar con su edición de la mañana y otra en la tarde.

Este viernes 26 de junio de 2026, se llevó a cabo la primera edición de esta lotería, bajo el sorteo número 6583, dando como resultado la combinación ganadora 2362, con ‘La Quinta’, balota número 7.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 26 de junio de 2026

Número ganador: 2362.

Quinta balota: 7.

La dinámica de juego de esta lotería es simple: cada apostador selecciona una combinación de cuatro cifras entre el 0 y el 9. A este formato clásico se suma la modalidad denominada ‘La Quinta’, que añade una balota extra y aumenta las posibilidades de acceder a premios más altos.

La edición de la mañana se juega a las 10 de la mañana todos los días, excepto los domingos y festivos, que juega a las 12 del mediodía.

Resultado de La Antioqueñita Tarde hoy, 26 de junio de 2026

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

En la edición de la tarde, La Antioqueñita juega a las 4:00 p.m., encontrando la transmisión de los resultados en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana.

Si se perdió los resultados de los tres últimos sorteos de esta lotería, a continuación encontrará un resumen de ambas ediciones:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 25 de junio de 2026: 2394 – Quinta balota: 4.

– Quinta balota: Sorteo del 24 de junio de 2026: 9753 – Quinta balota: 1.

– Quinta balota: Sorteo del 23 de junio de 2026: 1628 – Quinta balota: 3.

La Antioqueñita Tarde