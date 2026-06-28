Durante la jornada de este domingo 28 de junio se realizarán nuevamente los sorteos de El Dorado y La Caribeña, dos de los juegos de azar que cuentan con miles de apostadores en todo el país. Como es habitual, los operadores darán a conocer las combinaciones ganadoras una vez finalicen los sorteos.

Estos son los números ganadores del Super Astro Luna del sábado 27 de junio de 2026

Ambos juegos se llevan a cabo todos los días y ofrecen diferentes modalidades de apuesta, por lo que hacen parte de las opciones más consultadas por quienes participan en este tipo de sorteos.

El Dorado juega los domingos a las 7:30 p. m., mientras que La Caribeña Día hace su sorteo a las 2:30 p. m. y La Caribeña Noche a las 10:30 p. m.

Resultados de El Dorado del 28 de junio

Premio mayor:

La Quinta:

Resultados de La Caribeña Día del 28 de junio

Premio mayor: 0212

La Quinta: 3

Resultados de La Caribeña Noche del 28 de junio

Premio mayor:

La Quinta:

Los números publicados corresponden a los resultados oficiales entregados por cada operador.

Las personas que resulten ganadoras deberán presentar el tiquete original al momento de reclamar el premio. Además, el operador podrá verificar la identidad del apostador y confirmar que la apuesta fue realizada a través de un punto de venta autorizado.