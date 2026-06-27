LOTERÍAS

¿Hubo suerte de ganador? Así fueron los resultados de El Dorado y La Caribeña hoy, sábado 27 de junio

Descubra los números ganadores de una nueva jornada de lotería

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

27 de junio de 2026 a las 1:08 p. m.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 27 de junio de 2026 en sus ediciones diarias.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 27 de junio de 2026 en sus ediciones diarias. Foto: Getty Images / El Dorado / Caribeña

Durante este sábado 27 de junio se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunos de los chances más populares de Colombia, entre ellos El Dorado y La Caribeña, cuyos resultados son seguidos diariamente por miles de apostadores en diferentes regiones del país.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de octubre.
Los números de la suerte que cayeron en El Dorado, El Paisita y La Caribeña este viernes 26 de junio

Tal como se presenta en cada jornada, los jugadores esperan conocer los números favorecidos con la esperanza de que la suerte los acompañe y puedan obtener alguno de los premios disponibles en estas modalidades de juego.

Resultados de este sábado 27 de junio

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 3646.
  • La Quinta: 3.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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El Paisita Día

  • Premio mayor: 0096.
  • La Quinta: 6.
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