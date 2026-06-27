¿Hubo suerte de ganador? Así fueron los resultados de El Dorado y La Caribeña hoy, sábado 27 de junio

Durante este sábado 27 de junio se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunos de los chances más populares de Colombia, entre ellos El Dorado y La Caribeña, cuyos resultados son seguidos diariamente por miles de apostadores en diferentes regiones del país.

Los números de la suerte que cayeron en El Dorado, El Paisita y La Caribeña este viernes 26 de junio

Tal como se presenta en cada jornada, los jugadores esperan conocer los números favorecidos con la esperanza de que la suerte los acompañe y puedan obtener alguno de los premios disponibles en estas modalidades de juego.

Resultados de este sábado 27 de junio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 3646.

La Quinta: 3.

El Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

El Paisita Día