Los números de la suerte que cayeron en El Dorado, El Paisita y La Caribeña este viernes 26 de junio

La jornada de sorteos de este viernes 26 de junio ya dejó definidas las combinaciones ganadoras de algunos de los juegos de azar más populares del país. Como ocurre cada día, los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña fueron consultados por quienes probaron suerte con la esperanza de acertar el número ganador.

Estos sorteos se realizan en diferentes horarios y hacen parte de las opciones de apuesta más utilizadas en Colombia, debido a su frecuencia diaria y a la posibilidad de participar con distintas modalidades.

Resultados de este viernes 26 de junio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8826.

La Quinta: 5.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los resultados son oficiales una vez son publicados por cada operador. Si alguno de los sorteos aún no se ha realizado, la información será actualizada cuando concluya la jornada.

Quienes obtengan un premio deberán conservar el tiquete original, ya que es el único documento válido para reclamar el pago. Además, el operador podrá solicitar el documento de identidad del ganador y verificar que la apuesta haya sido realizada en un punto autorizado.

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