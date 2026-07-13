Falso piloto fue capturado en El Dorado con 10 kilogramos de cocaína adheridos a su cuerpo; pretendía viajar a Barcelona

La Policía Nacional frustró un nuevo intento de envío de droga hacia Europa tras capturar en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, a un ciudadano extranjero que pretendía viajar con 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína adheridos a su cuerpo. Para tratar de evadir los controles de las autoridades, el hombre vestía un uniforme de piloto de aviación comercial.

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El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, con la que las autoridades buscan reforzar los controles contra el narcotráfico en las principales terminales aéreas del país.

Según informó la Policía, el caso se registró durante las labores de inspección a pasajeros con destino a Barcelona, España. Los uniformados detectaron un comportamiento sospechoso por parte del viajero, lo que motivó una verificación más detallada.

La Policía Nacional, a través de @PoliciaAntiNar y en el marco de la #EsmeraldaPlus, incautó 10 kilos de clorhidrato de cocaína en el Aeropuerto El Dorado y capturó a un ciudadano extranjero que pretendía viajar a Barcelona usando un uniforme de piloto comercial. 🇨🇴 https://t.co/r2LJgmz6hJ pic.twitter.com/wU8DHw5mWv — Policía Antinarcóticos (@PoliciaAntiNar) July 13, 2026

Durante la inspección, los agentes hallaron seis paquetes adheridos al cuerpo del ciudadano extranjero. Tras las pruebas correspondientes, se confirmó que el contenido correspondía a clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10 kilogramos.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Cocaína incautada. Foto: @PoliciaAntiNar

De acuerdo con la Policía Nacional, la incautación permitió impedir que cerca de 25.000 dosis de cocaína llegaran a mercados internacionales, afectando las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico transnacional de drogas.

Las autoridades destacaron que las redes de narcotráfico continúan recurriendo a diversas modalidades para intentar sacar estupefacientes del país, entre ellas el uso de prendas o uniformes que buscan generar confianza y reducir las posibilidades de ser objeto de controles.

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Sin embargo, señalaron que los protocolos de inspección y los perfiles de riesgo permiten identificar este tipo de maniobras.

La Policía Nacional reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de control en los aeropuertos colombianos para evitar que las organizaciones criminales utilicen las terminales aéreas como corredores para el tráfico internacional de drogas ilícitas.