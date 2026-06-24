Números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 24 de junio de 2026

Este miércoles, 24 de junio de 2026, se llevó a cabo una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que se consolida como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas en Colombia.

Para sus jugadores, esta lotería representa una gran oportunidad de ganar millonarios premios, ampliando las posibilidades gracias a sus dos ediciones diarias —mañana y tarde—.

En el sorteo más reciente de la Antioqueñita día, la combinación de la suerte fue el número 2792, acompañado de la ‘Quinta balota’ número 7.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, miércoles 24 de junio de 2026

Sorteo: 6579

Número ganador: 2792.

Quinta balota: 7.

La Antioqueñita Día, también llamada Antioqueñita 1, juega a las 10:00 de la mañana de lunes a sábado; mientras que los domingos y festivos el sorteo cambia de horario y se juega a las 12:00 del mediodía.

Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, miércoles 24 de junio de 2026

Sorteo: pendiente.

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

La versión de la tarde de este juego de azar está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Si no alcanzó a ver los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen con las últimas combinaciones ganadoras de la Antioqueñita Día y Tarde.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 23 de junio de 2026: 1628 – Quinta balota: 3.

– Quinta balota: Sorteo del 22 de junio de 2026: 9603 – Quinta balota: 0.

– Quinta balota: Sorteo del 21 de junio de 2026: 9753 – Quinta balota: 1.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 23 de junio de 2026: 7703 – Quinta balota: 4.

– Quinta balota: Sorteo del 22 de junio de 2026: 0624 – Quinta balota: 8.

– Quinta balota: Sorteo del 21 de junio de 2026: 7319 – Quinta balota: 7.

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el jueves 25 de junio de 2026, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.