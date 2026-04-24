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Lotería de Santander, sorteo del viernes 24 de abril de 2026, ¿tiene el número ganador del premio mayor?

La lotería juega todos los viernes a las 11 de la noche.

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Redacción Loterías
24 de abril de 2026 a las 10:55 p. m.
Lotería de Santander el 24 de abril de 2025.
Lotería de Santander el 24 de abril de 2025. Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Lotería de Santander.

El viernes 24 de abril de 2026 se realizó el sorteo 5066 de la Lotería de Santander. En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el 4982 con la serie 143.

La transmisión se llevó a cabo a las 11:00 p. m., en el horario habitual establecido por la entidad.

Además del premio mayor, el plan de premios incluye distintos secos y aproximaciones.

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Lotería de Santander - sorteo 5066

  • Número ganador: 4982.
  • Serie: 143.

Si tiene el número ganador de la Lotería de Santander:

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, informa la Lotería de Santander.

Lotería de Santander, viernes 17 de abril de 2026: número ganador y serie

Plan de premios de la Lotería de Santander 2026

Premio mayor, premios secos y muchas más opciones. Así está conformado el plan de premios de la Lotería de Santander, que ofrece múltiples oportunidades para ganar:

  • Premio mayor: 6.500 millones de pesos
  • 1 seco: 700 millones de pesos
  • 2 secos: 500 millones de pesos
  • 3 secos: 300 millones de pesos
  • 4 secos: 200 millones de pesos
  • 7 secos: 100 millones de pesos
  • 7 secos: 50 millones de pesos
  • 10 secos: 20 millones de pesos
  • 15 secos: 10 millones de pesos
  • 20 secos: 5 millones de pesos.