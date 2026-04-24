Lotería de Santander, sorteo del viernes 24 de abril de 2026, ¿tiene el número ganador del premio mayor?

El viernes 24 de abril de 2026 se realizó el sorteo 5066 de la Lotería de Santander. En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el 4982 con la serie 143.

La transmisión se llevó a cabo a las 11:00 p. m., en el horario habitual establecido por la entidad.

Además del premio mayor, el plan de premios incluye distintos secos y aproximaciones.

Lotería de Santander - sorteo 5066

Número ganador: 4982.

Serie: 143.

Si tiene el número ganador de la Lotería de Santander:

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, informa la Lotería de Santander.

Lotería de Santander, viernes 17 de abril de 2026: número ganador y serie

Plan de premios de la Lotería de Santander 2026

Premio mayor, premios secos y muchas más opciones. Así está conformado el plan de premios de la Lotería de Santander, que ofrece múltiples oportunidades para ganar: