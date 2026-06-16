Cayó MiLoto en Colombia: este es el número con el que un jugador se llevó el millonario premio

Un nuevo jugador de MiLoto le atinó a la suerte y se convirtió en el más reciente ganador de millonario premio en el municipio de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca. El afortunado apostador jugó con los números ganadores y ahora celebra la sorpresa que le dio la vida con este popular juego de azar.

En total, según confirmó Baloto a través de un comunicado, el jugador se llevó una suma de $300 millones, luego de acertar con los números 11, 16, 28, 33 y 38 del sorteo No. 0554.

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Esta es la decimosexta vez que cae el premio mayor de MiLoto en el país durante este año, lo que confirma que se trata de uno de los juegos de azar con más ganadores. Además, su mecánica sencilla lo convierte en una opción fácil de jugar y con mayores oportunidades de obtener premios.

La novedad de este nuevo día de suerte es que es la primera vez que cae en Cartago. El afortunado ganador compró su tiquete bajo la modalidad manual a través de la página web www.baloto.com

¿Cómo reclamar el premio?

La persona que logró atinarle a la combinación ganadora debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com . Todo depende del monto que necesite reclamar.

Para cobrar premios menores a 182 UVT ($9.532.068), el apostador debe presentar el tiquete original: si la compra se realizó de manera digital, es necesario imprimir el tiquete que se recibe por correo electrónico o descargándolo en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados.​

Adicionalmente, es indispensable presentar el documento de identidad, ya sea cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

La oportunidad de ganar el MiLoto es ahora

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 8 de junio de 2026, MiLoto ha pagado más de $51.704 millones en premios, equivalentes a 2.977.553 premios entregados.

Es por eso que este popular juego de azar creado por Baloto, continúa consolidándose como el juego más fácil de ganar.

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Además, durante ese mismo periodo de tiempo, ha transferido más de $22.002 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.

“MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies”, recordó por medio de un comunicado.