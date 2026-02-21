Lotería de Santander, sorteo del viernes 20 de febrero de 2026: ¿Tiene el número ganador del premio mayor?

El viernes, 20 de febrero de 2026, se realizó el sorteo 5058 de la Lotería de Santander. En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el 4733 con la serie 204. La transmisión se llevó a cabo a las 11:00 p.m., en el horario habitual establecido por la entidad.

El siguiente sorteo, correspondiente al número 5059, está programado para el viernes 27 de febrero de 2026. Como es costumbre, podrá seguirse a través de los canales oficiales dispuestos por la Lotería de Santander.

Además del premio mayor, el plan de premios incluye distintos secos y aproximaciones. A continuación, consulte el resumen completo del sorteo 5058, verifique las cifras ganadoras y revise todos los detalles.

Lotería de Santander - sorteo 5058

Número ganador: 4733

Serie: 204

Si tiene el número ganador de la Lotería de Santander:

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, informa la Lotería de Santander.

Plan de premios de la Lotería de Santander 2026

Premio mayor, premios secos y muchas más opciones. Así está conformado el plan de premios de la Lotería de Santander, que ofrece múltiples oportunidades para ganar:

Premio mayor : 6.500 millones de pesos

: 6.500 millones de pesos 1 seco: 700 millones de pesos

700 millones de pesos 2 secos : 500 millones de pesos

: 500 millones de pesos 3 secos : 300 millones de pesos

: 300 millones de pesos 4 secos : 200 millones de pesos

: 200 millones de pesos 7 secos : 100 millones de pesos

: 100 millones de pesos 7 secos : 50 millones de pesos

: 50 millones de pesos 10 secos : 20 millones de pesos

: 20 millones de pesos 15 secos : 10 millones de pesos

: 10 millones de pesos 20 secos: 5 millones de peso

Últimos tres números ganadores de la Lotería de Santander

La tendencia puede servir como referencia. Revise los números ganadores de los tres sorteos más recientes de la Lotería de Santander: