Loterías

Lotería de Santander, sorteo del viernes 20 de febrero de 2026: ¿Tiene el número ganador del premio mayor?

Repase cómo se llevó a cabo esta nueva edición del sorteo en la Lotería de Santander, una de las más populares de Colombia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
21 de febrero de 2026, 5:53 a. m.
Lotería de Santander - 20 de febrero de 2026.
Lotería de Santander - 20 de febrero de 2026. Foto: Getty Images y Lotería de Santander.

El viernes, 20 de febrero de 2026, se realizó el sorteo 5058 de la Lotería de Santander. En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el 4733 con la serie 204. La transmisión se llevó a cabo a las 11:00 p.m., en el horario habitual establecido por la entidad.

El siguiente sorteo, correspondiente al número 5059, está programado para el viernes 27 de febrero de 2026. Como es costumbre, podrá seguirse a través de los canales oficiales dispuestos por la Lotería de Santander.

Además del premio mayor, el plan de premios incluye distintos secos y aproximaciones. A continuación, consulte el resumen completo del sorteo 5058, verifique las cifras ganadoras y revise todos los detalles.

Lotería de Santander - sorteo 5058

  • Número ganador: 4733
  • Serie: 204
YouTube video OhOpiO-Mnik thumbnail

Si tiene el número ganador de la Lotería de Santander:

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, informa la Lotería de Santander.

Loterías

Super Astro Luna: resultados ganadores del sorteo de este viernes 20 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores del último sorteo de la semana

Loterías

Resultados de la lotería Super Astro Sol el viernes 20 de febrero: estos son los afortunados de hoy

Loterías

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche del 20 de febrero: resultados oficiales del sorteo

Loterías

Resultados lotería Chontico Día y Noche del viernes 20 de febrero de 2026

Loterías

Loterías de hoy: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 20 de febrero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 20 de febrero

Loterías

Premio mayor de la Lotería de Bogotá: resultados del sorteo del 19 de febrero de 2026

Loterías

Lotería de Santander, viernes 13 de febrero de 2026: número ganador

Loterías

Lotería de Santander, viernes 6 de febrero: número ganador del sorteo 5056

Resultados de la lotería Super Astro Sol el viernes 20 de febrero: estos son los afortunados de hoy

Plan de premios de la Lotería de Santander 2026

Premio mayor, premios secos y muchas más opciones. Así está conformado el plan de premios de la Lotería de Santander, que ofrece múltiples oportunidades para ganar:

  • Premio mayor: 6.500 millones de pesos
  • 1 seco: 700 millones de pesos
  • 2 secos: 500 millones de pesos
  • 3 secos: 300 millones de pesos
  • 4 secos: 200 millones de pesos
  • 7 secos: 100 millones de pesos
  • 7 secos: 50 millones de pesos
  • 10 secos: 20 millones de pesos
  • 15 secos: 10 millones de pesos
  • 20 secos: 5 millones de peso

Últimos tres números ganadores de la Lotería de Santander

La tendencia puede servir como referencia. Revise los números ganadores de los tres sorteos más recientes de la Lotería de Santander:

  • 3052 - serie 165: viernes, 13 de febrero de 2026
  • 0778 - serie 103: viernes, 6 de febrero de 2026
  • 3772 - serie 155: viernes, 23 de enero de 2026

Más de Loterías

El premio mayor encabezó un amplio plan de incentivos millonarios.

Lotería de Risaralda: resultado y número ganador del premio mayor del viernes 20 de febrero de 2026

Super Astro Luna, resultados de hoy

Super Astro Luna: resultados ganadores del sorteo de este viernes 20 de febrero de 2026

Sorteo 5 de septiembre.

Miloto: números ganadores del último sorteo de la semana

Lotería Astro Sol

Resultados de la lotería Super Astro Sol el viernes 20 de febrero: estos son los afortunados de hoy

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche del 20 de febrero: resultados oficiales del sorteo

Chontico Día y Noche

Resultados lotería Chontico Día y Noche del viernes 20 de febrero de 2026

La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 20 de febrero

Loterías de hoy: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 20 de febrero

Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 20 de febrero

La ilusión se renovó con una nueva edición del tradicional juego capitalino.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá: resultados del sorteo del 19 de febrero de 2026

Super Astro Luna jugó hoy, 15 de febrero de 2026

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 19 de febrero de 2026

Noticias Destacadas