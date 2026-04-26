En esta ocasión, el sorteo dejó nuevos ganadores, por lo que es clave verificar si usted fue uno de los afortunados, ya sea del premio mayor o de alguno de los premios adicionales que entrega la Lotería de Boyacá.

A continuación, se presentan los números ganadores del más reciente sorteo, junto con los detalles que debe tener en cuenta al momento de reclamar cualquier premio.

Resultados de Super Astro Sol este sábado, 25 de abril de 2026: ¿Fue el afortunado ganador?

Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de abril de 2026

Número: 9894

Serie: 071

¿Cómo reclamar los premios?

Según la página oficial de la Lotería de Boyacá, además del premio mayor, el sorteo contempla premios secos y aproximaciones, que también representan importantes sumas de dinero.

Por ello, es fundamental revisar con atención los resultados y verificar todas las opciones de ganancia que ofrece el billete. Si este coincide con alguno de los números premiados, se debe iniciar el proceso de reclamación correspondiente.

En el caso de premios menores, el cobro puede realizarse en puntos autorizados, lo que facilita el acceso a los ganadores en distintas regiones del país.

El Sinuano Día y Noche hoy sábado, 25 de abril de 2026: estos son los números ganadores

Para los premios mayores, el trámite debe adelantarse directamente ante la entidad organizadora, presentando el billete original en buen estado y el documento de identidad.

Ante cualquier duda sobre el proceso, los apostadores pueden acudir a las oficinas de distribución o a los puntos de venta autorizados, donde recibirán orientación sobre la reclamación.

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá se realizará el sábado 25 de abril de 2026 a las 10:30 p. m., y los resultados estarán disponibles en su página web oficial.