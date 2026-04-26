¿Día de suerte? Estos fueron los resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 26 de abril

Este domingo, 26 de abril, la lotería Chontico realizó sus dos habituales sorteos en un mismo día, uno que se realiza en horas de la tarde y el otro hacia la noche.

La primera jugada arrancó hacia la 1:00 p. m., momento perfecto para aquellos que no quieren esperar hasta el final del día para saber si la suerte los acompañó.

Luego, cuando ya caía la noche, llegó el turno del segundo sorteo a las 8:00 p. m., poniendo el punto final a una jornada que, como siempre, trajo muchas expectativas para los competidores que quieren ser los ganadores de grandes premios. Todo gracias a la doble atracción día-noche de la lotería Chontico.

Resultado de Chontico Día – domingo 26 de abril de 2026

El sorteo de la tarde de la lotería Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 4990 - 6

Tres últimos: 990.

Dos últimos: 90.

Cifra completa: 4990.

Quinta: 6.

Resultado de Chontico Noche – domingo 26 de abril de 2026

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Quinta: pendiente

Anterior resultados de la lotería Chontico

Chontico Día

25 de abril de 2026 - 6322. La Quinta: 3

24 de abril de 2026 - 0661. La Quinta: 5

23 de abril de 2026 - 4370. La Quinta: 6

Chontico Noche

25 de abril de 2026 - 9546. La Quinta: 5

24 de abril de 2026 - 7610. La Quinta: 2

23 de abril de 2026 - 1070. La Quinta: 8