El sorteo 526 de MiLoto se llevó a cabo este lunes 27 de abril de 2026, generando expectativa entre miles de jugadores en Colombia que siguen de cerca este popular juego de azar.

Números ganadores de la lotería El Sinuano: cifras de la suerte del sorteo de este 27 de abril

Resultado oficial del sorteo 526

En esta oportunidad, la combinación ganadora del sorteo 526 fue:

17 - 25 - 38 - 06 - 15

Los jugadores que lograron acertar estos cinco números, en cualquier orden, se convierten en los principales opcionados a llevarse el premio mayor, según el plan de premios vigente.

Resultados recientes de MiLoto

El comportamiento de los números en sorteos anteriores también es seguido de cerca por los apostadores, quienes buscan identificar patrones o tendencias. Estos fueron los resultados más recientes:

24 de abril de 2026: 20 - 25 - 28 - 32 - 35

20 - 25 - 28 - 32 - 35 23 de abril de 2026: 03 - 04 - 08 - 10 - 30

03 - 04 - 08 - 10 - 30 21 de abril de 2026: 03 - 04 - 21 - 23 - 29

Algunas cifras, como el 03 y el 04, han mostrado recurrencia en los últimos días, lo que suele llamar la atención de los jugadores habituales.

Precio del billete y condiciones en Colombia

El valor del billete de MiLoto se mantiene en $ 4.000 en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, existe una excepción en el archipiélago de San Andrés, donde el juego está exento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que reduce su costo a $ 3.362.

La diferencia en el costo de MiLoto en San Andrés responde a condiciones fiscales que reducen su precio frente al resto del país. Foto: Getty Images y logo oficial MiLoto.

Esta diferencia responde a las condiciones tributarias especiales de la región, lo que representa un incentivo adicional para los jugadores en esa zona del país.

Cómo funciona el plan de premios

MiLoto cuenta con una estructura de premios basada en la cantidad de aciertos obtenidos por el jugador. El esquema es el siguiente:

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

5 aciertos en cualquier orden. Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

4 aciertos en cualquier orden. Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

3 aciertos en cualquier orden. Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden (gana recambio).

Este sistema permite que haya múltiples ganadores en diferentes categorías, aumentando las probabilidades de obtener algún tipo de premio, incluso si no se alcanza la combinación completa.