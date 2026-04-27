¿Fue el ganador? Resultado Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del lunes 27 de abril de 2026

Este lunes 27 de abril de 2026 volvió la rutina que muchos ya conocen de memoria: dos oportunidades en un mismo día para tentar la suerte con El Chontico.

Así jugaron las loterías hoy, 27 de abril, en Colombia: El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La jornada cerró en la noche, hacia las 8:00 p. m., cuando se realizó el segundo sorteo, ese que suele dejar a más de uno con el corazón acelerado mientras espera el resultado final. Pero la emoción no empezó ahí.

Horas antes, alrededor de la 1:00 p. m., ya se había jugado la primera carta del día. Un sorteo pensado para quienes prefieren salir de la duda temprano y no aguantar la expectativa hasta última hora.

Resultados último sorteo Chontico Día y Chontico Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Imanes

Esa fórmula (una jugada en la tarde y otra en la noche) sigue siendo la clave de su popularidad. Una dinámica simple, pero efectiva, que mantiene a sus seguidores atentos dos veces al día.

Resultado de Chontico Día – lunes 27 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 9657 - 9

Tres últimos: 657

Dos últimos: 57

Cifra completa: 9657

Quinta: 9

Resultado de Chontico Noche – lunes 27 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Quinta: pendiente

Anterior resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

26 de abril de 2026 - 4990. La Quinta: 6

25 de abril de 2026 - 6322. La Quinta: 3

24 de abril de 2026 - 0661. La Quinta: 5

Chontico Noche