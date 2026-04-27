¿Fue el ganador? Resultado Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del lunes 27 de abril de 2026

Este lunes 27 de abril de 2026 volvió la rutina que muchos ya conocen de memoria: dos oportunidades en un mismo día para tentar la suerte con El Chontico.
La jornada cerró en la noche, hacia las 8:00 p. m., cuando se realizó el segundo sorteo, ese que suele dejar a más de uno con el corazón acelerado mientras espera el resultado final. Pero la emoción no empezó ahí.
Horas antes, alrededor de la 1:00 p. m., ya se había jugado la primera carta del día. Un sorteo pensado para quienes prefieren salir de la duda temprano y no aguantar la expectativa hasta última hora.
Esa fórmula (una jugada en la tarde y otra en la noche) sigue siendo la clave de su popularidad. Una dinámica simple, pero efectiva, que mantiene a sus seguidores atentos dos veces al día.
Resultado de Chontico Día – lunes 27 de abril
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 9657 - 9
- Tres últimos: 657
- Dos últimos: 57
- Cifra completa: 9657
- Quinta: 9
Resultado de Chontico Noche – lunes 27 de abril
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Quinta: pendiente
Anterior resultados de la lotería Chontico
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.
Chontico Día
- 26 de abril de 2026 - 4990. La Quinta: 6
- 25 de abril de 2026 - 6322. La Quinta: 3
- 24 de abril de 2026 - 0661. La Quinta: 5
Chontico Noche
- 26 de abril de 2026 - 2005. La Quinta: 4
- 25 de abril de 2026 - 9546. La Quinta: 5
- 24 de abril de 2026 - 7610. La Quinta: 2