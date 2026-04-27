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¿Fue el ganador? Resultado Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del lunes 27 de abril de 2026

Los resultados se deben consultar a través de canales oficiales.

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Redacción Loterías
27 de abril de 2026 a las 1:49 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Este lunes 27 de abril de 2026 volvió la rutina que muchos ya conocen de memoria: dos oportunidades en un mismo día para tentar la suerte con El Chontico.

Así jugaron las loterías hoy, 27 de abril, en Colombia: El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La jornada cerró en la noche, hacia las 8:00 p. m., cuando se realizó el segundo sorteo, ese que suele dejar a más de uno con el corazón acelerado mientras espera el resultado final. Pero la emoción no empezó ahí.

Horas antes, alrededor de la 1:00 p. m., ya se había jugado la primera carta del día. Un sorteo pensado para quienes prefieren salir de la duda temprano y no aguantar la expectativa hasta última hora.

Chontico Día y Chontico Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Chontico Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Imanes

Esa fórmula (una jugada en la tarde y otra en la noche) sigue siendo la clave de su popularidad. Una dinámica simple, pero efectiva, que mantiene a sus seguidores atentos dos veces al día.

Resultado de Chontico Día – lunes 27 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 9657 - 9

  • Tres últimos: 657
  • Dos últimos: 57
  • Cifra completa: 9657
  • Quinta: 9
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Resultado de Chontico Noche – lunes 27 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Quinta: pendiente
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Anterior resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

  • 26 de abril de 2026 - 4990. La Quinta: 6
  • 25 de abril de 2026 - 6322. La Quinta: 3
  • 24 de abril de 2026 - 0661. La Quinta: 5

Chontico Noche

  • 26 de abril de 2026 - 2005. La Quinta: 4
  • 25 de abril de 2026 - 9546. La Quinta: 5
  • 24 de abril de 2026 - 7610. La Quinta: 2