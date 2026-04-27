Así jugaron las loterías hoy, 27 de abril, en Colombia: El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La jornada de sorteos en Colombia dejó nuevos resultados para quienes probaron su suerte en juegos tradicionales como El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los más seguidos por los apostadores del país.

Estos juegos de azar continúan movilizando cada día a miles de colombianos que buscan acertar la combinación ganadora. Aunque las probabilidades son bajas, la ilusión de obtener un premio importante mantiene viva la tradición de participar en estos sorteos, ya arraigados en la rutina de la suerte en el país.

Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar los resultados con su tiquete original y conservarlo en buen estado, dado que es el único comprobante válido para reclamar premios en caso de resultar ganador.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2664.

La Quinta: 7.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche