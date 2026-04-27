En los últimos días, numerosos apostadores en diferentes zonas del país han decidido tentar la suerte, participando en la amplia gama de premios que ofrecen estos tradicionales juegos.

Así jugaron las loterías hoy, 27 de abril, en Colombia: El Dorado, El Paisita y La Caribeña

En la actualidad, Colombia cuenta con más de 15 loterías en funcionamiento, aunque algunas se han consolidado como las más populares entre el público. Una de ellas es El Sinuano, destacada por realizar dos sorteos al día, lo que incrementa las oportunidades de acierto.

Revisar con detalle los resultados resulta fundamental para identificar los números ganadores y, en caso de coincidir, cumplir con los requisitos establecidos, como presentar el documento de identidad para hacer efectivo el cobro.

Además del número principal de cuatro cifras, este juego incorpora una opción adicional llamada La Quinta, que aumenta tanto las probabilidades de ganar como el monto de los premios disponibles.

El Sinuano Día

Número ganador: 8717

La Quinta: 3

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

El próximo sorteo de El Sinuano Día se realizará este martes 28 de abril a las 2:30 p. m., brindando una nueva oportunidad para quienes deseen volver a probar su suerte.

¿Cómo saber si ganó en El Sinuano?

Para obtener un premio, es fundamental que el número apostado coincida de manera exacta con el resultado del sorteo, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

El juego ofrece varias opciones de acierto, que van desde acertar los cuatro números completos hasta coincidencias parciales, como las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o incluso solo el último dígito, llamado “uña”.

Se recomienda consultar cuidadosamente los resultados oficiales y, en caso de resultar ganador, presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el dinero.