Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de este viernes, 24 de abril

La jornada de este viernes, 24 de abril, comenzó con gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y preferidos por quienes confían en la suerte al inicio del año.

El resultado fue revelado durante la transmisión oficial en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, el número ganador fue el 9955, una cifra que se difundió a través de redes sociales y canales oficiales.

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Como complemento de la jugada, la habitual quinta, anunciada por el canal Telecaribe, correspondió en esta ocasión al número 3, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos afortunados de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 24 de abril

Número ganador de cuatro cifras: 9955

Número de la quinta: 3

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 24 de abril

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el sábado 25 de abril, desde las 2:30 p. m.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera: