Resultados de Super Astro Sol este sábado, 25 de abril de 2026: ¿Fue el afortunado ganador?

En horas de la tarde de este sábado, 25 de abril de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de Super Astro Sol, uno de los juegos más populares en Colombia. El número ganador fue el 1585, con el signo Virgo. Los resultados son contrastables con la web oficial de la entidad.

Super Astro Sol “Es un juego de suerte y azar catalogado como novedoso, en el que el jugador podrá realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. La apuesta consiste en escoger un número de cuatro cifras y uno o todos los signos zodiacales. Para ganar, deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado”, según la descripción que brindan.

Lotería de Santander, sorteo del viernes 24 de abril de 2026, ¿tiene el número ganador del premio mayor?

Super Astro Sol de este sábado, 25 de abril de 2026

Número ganador: 1585

Últimos tres dígitos: 585

Últimos dos dígitos: 85

Signo Zodiacal: Virgo

Si tiene el número ganador, tenga en cuenta los siguientes pasos:

Acérquese a un punto Su Red SuperGiros a nivel nacional “Presente la fotocopia de su documento de identidad legible y el tiquete original debidamente diligenciado sin tachones ni enmendaduras” “No se emiten copias del tiquete en caso de pérdida o que este sufra algún daño”

¿Cuándo vuelve a jugar Super Astro Sol?

Para participar en el próximo sorteo de Super Astro Sol, podrá hacerlo el lunes 27 de abril. Ese día jugará en su horario de las 4:00 p.m.