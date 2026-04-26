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Resultados ganadores de los sorteos El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de suerte hoy domingo, 26 de abril

El cierre de fin de semana arrojó cifras de suerte para las principales loterías del país.

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Redacción Loterías
26 de abril de 2026 a las 2:03 p. m.
Estas son las balotas ganadoras para los sorteos de La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
Estas son las balotas ganadoras para los sorteos de La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado. Foto: Getty Images - La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado / Montaje: Semana

En Colombia, los juegos de azar gozan de gran aceptación y han sido la vía por la que numerosas personas han accedido a importantes premios económicos, permitiéndoles alcanzar distintos objetivos personales.

Pese a que las posibilidades de obtener un resultado favorable son reducidas, miles de apostadores participan a diario, invirtiendo su dinero con la ilusión de quedarse con alguno de los grandes acumulados.

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El Paisita, por un lado, ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a las 2:00 p. m., y el de la noche, a las 6:00 p. m.

El Paisita Día - 26 de abril

  • Premio mayor: 9448
  • La Quinta: 9
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El Paisita Noche - 26 de abril

  • Premio mayor: Pendiente.
  • Animal: Pendiente.

La Caribeña es otro ejemplo y se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

La Caribeña Día - 26 de abril

  • Premio mayor: 6836
  • La Quinta: 6
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La Caribeña Noche - 26 de abril

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.

En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

Dorado Noche - 26 de abril

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.