Resultados ganadores de los sorteos El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de suerte hoy domingo, 26 de abril

En Colombia, los juegos de azar gozan de gran aceptación y han sido la vía por la que numerosas personas han accedido a importantes premios económicos, permitiéndoles alcanzar distintos objetivos personales.
Pese a que las posibilidades de obtener un resultado favorable son reducidas, miles de apostadores participan a diario, invirtiendo su dinero con la ilusión de quedarse con alguno de los grandes acumulados.
El Paisita, por un lado, ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a las 2:00 p. m., y el de la noche, a las 6:00 p. m.
El Paisita Día - 26 de abril
- Premio mayor: 9448
- La Quinta: 9
El Paisita Noche - 26 de abril
- Premio mayor: Pendiente.
- Animal: Pendiente.
La Caribeña es otro ejemplo y se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.
La Caribeña Día - 26 de abril
- Premio mayor: 6836
- La Quinta: 6
La Caribeña Noche - 26 de abril
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.
Dorado Noche - 26 de abril
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.