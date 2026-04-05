Este fin de jornada dejó definidos los resultados de tres de los chances más populares en Colombia: El Paisita, El Dorado y La Caribeña.
Los jugadores ya pueden consultar los números ganadores y verificar si la suerte estuvo de su lado en este nuevo sorteo, que mantiene la expectativa entre apostadores en distintas regiones del país.
La jornada de hoy dejó nuevos resultados en tres de los chances más populares del país.
El Paisita, El Dorado y La Caribeña ya revelaron sus números ganadores, manteniendo la expectativa de miles de apostadores que siguen atentos a cada sorteo en busca de la combinación afortunada.
Resultados del El Paisita
El Paisita Día
- Premio mayor: 2237
- La Quinta: 8
El Paisita Noche
- Premio mayor: 4532
- La Quinta: Caballo
Resultados de El Dorado Noche
- Premio mayor: 4004
- La Quinta: 7
Resultados La Caribeña Día
- Premio mayor: 9846
- La Quinta: 0
Resultados La Caribeña Noche
- Premio mayor: 8865
- La Quinta: 9
Estos sorteos cuentan con la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de regular y vigilar los juegos de suerte y azar en Colombia, garantizando su transparencia y legalidad.
Las autoridades recomiendan a los apostadores participar únicamente a través de puntos y plataformas oficiales autorizadas, con el fin de evitar fraudes y asegurar la validez de cada jugada.