Este fin de jornada dejó definidos los resultados de tres de los chances más populares en Colombia: El Paisita, El Dorado y La Caribeña.

Los jugadores ya pueden consultar los números ganadores y verificar si la suerte estuvo de su lado en este nuevo sorteo, que mantiene la expectativa entre apostadores en distintas regiones del país.

La jornada de hoy dejó nuevos resultados en tres de los chances más populares del país.

El Paisita, El Dorado y La Caribeña ya revelaron sus números ganadores, manteniendo la expectativa de miles de apostadores que siguen atentos a cada sorteo en busca de la combinación afortunada.

Super Astro Luna del Sábado Santo, 4 de abril de 2026: estos fueron el número, signo y resultado ganador

Resultados del El Paisita

El Paisita Día

Premio mayor: 2237

La Quinta: 8

El Paisita Noche

Premio mayor: 4532

La Quinta: Caballo

Resultados de El Dorado Noche

Premio mayor: 4004

La Quinta: 7

Resultados La Caribeña Día

Premio mayor: 9846

La Quinta: 0

Resultados La Caribeña Noche

Premio mayor: 8865

La Quinta: 9

Estos sorteos cuentan con la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de regular y vigilar los juegos de suerte y azar en Colombia, garantizando su transparencia y legalidad.

Las autoridades recomiendan a los apostadores participar únicamente a través de puntos y plataformas oficiales autorizadas, con el fin de evitar fraudes y asegurar la validez de cada jugada.