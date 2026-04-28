Lotería del Huila: vea los resultados y números ganadores de este martes, 28 de abril de 2026

La Lotería del Huila se jugó este 28 de abril de 2026 con cifras que podrían convertir a un participante en nuevo millonario en Colombia. Este sorteo se realiza todos los martes en la noche, aproximadamente a las 10:30 p.m., hora del país, aunque el resultado del premio mayor suele confirmarse hacia las 11:00 p.m.

El número ganador de la Lotería del Huila permite acceder a un premio mayor cercano a los 2.000 millones de pesos colombianos, una suma que puede representar un cambio significativo en la vida del afortunado y abrirle nuevas posibilidades económicas.

Quienes participan en este juego lo hacen comprando un billete completo o una fracción oficial en puntos autorizados o a través de plataformas digitales. Para reclamar el premio mayor o los premios secos, es necesario acertar tanto el número como la serie. En el respaldo del billete se encuentran las indicaciones para hacer efectivo cualquier premio obtenido.

Ganador premio mayor de la Lotería del Huila, 28 de abril de 2026

Número: 0128

Serie: 031

Premios que entrega la Lotería del Huila

Revise el plan de premios de la Lotería del Huila y conozca cómo se distribuyen los distintos premios secos que entrega este sorteo.

Premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos

Un seco de 100 millones de pesos

Un seco de 60 millones de pesos

10 secos de 20 millones de pesos

15 secos de 10 millones de pesos

Estos premios hacen parte de uno de los planes más llamativos entre las loterías que operan en el país.

El siguiente sorteo de la Lotería del Huila se llevará a cabo el martes, 5 de mayo de 2026, a partir de las 10:30 p.m. Este evento se puede seguir en directo por televisión y radio, mientras que los demás resultados (premios secos) están disponibles en el sitio web oficial.