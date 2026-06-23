Estos fueron los números ganadores de los sorteos de las loterías Cruz Roja y del Huila de este martes 23 de junio

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila realizaron sus más recientes sorteos, este martes 24 de junio de 2026, en los que cientos de participantes estuvieron al tanto sobre los números de los premios mayores que fueron entregados en la noche de hoy.

¿Hoy fue el día de suerte? Estos son los resultados de las loterías Cruz Roja y del Huila del 9 de junio de 2026

El número ganador para la Lotería de la Cruz Roja puede llevarse un premio mayor que equivale a 10.000 millones de pesos.

Por otro lado, el número ganador de la Lotería del Huila se puede llevar un premio mayor que alcanza los 2.000 millones de pesos colombianos.

Para esta semana, la lotería realiza un homenaje en su billete semanal al aniversario del departamento, que cumple 121 años, en donde muestran la riqueza natural, cultural e histórica del Huila.

“Desde la Lotería del Huila nos unimos a esta gran celebración, honrando nuestras raíces y llevando la suerte de nuestra tierra a todos los rincones de Colombia”, menciona la entidad en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3159 de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 1608 de la serie 143.

Estos fueron los últimos 3 sorteos de Lotería de la Cruz Roja

16 de junio de 2026: Número ganador 5503 de la serie 066.

9 de junio de 2026: Número ganador 5545 de la serie 260.

2 de junio de 2026: Número ganador 2956 de la serie 302.

26 de mayo de 2026: Número ganador 1000 de la serie 133.

Resultado del sorteo 4761 de la Lotería del Huila

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 2265 de la serie 027.

Estos fueron los últimos sorteos de Lotería del Huila