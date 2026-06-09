¿Hoy fue el día de suerte? Estos son los resultados de las loterías Cruz Roja y del Huila del 9 de junio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila realizaron sus más recientes sorteos, este martes 9 de junio de 2026, en los que cientos de participantes estuvieron al tanto sobre los números de los premios mayores que fueron entregados en la noche de hoy.

El número ganador para la Lotería de la Cruz Roja puede llevarse un premio mayor que equivale a 10.000 millones de pesos.

Durante la edición de esta semana, la entidad informó que aquellos ciudadanos que son vendedores y distribuidores de la lotería recibirán $500 pesos por cada billete vendido.

Por otro lado, el número ganador de la Lotería del Huila se puede llevar un premio mayor que alcanza los 2.000 millones de pesos colombianos.

Con el billete de la semana, los participantes participarán en un bono de $200.000 pesos en compras para poder redimir en todas las referencias de motos de la marca Ecofly, vehículos eléctricos.

Resultados del sorteo 3157 de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 5545 de la serie 260.

Estos fueron los últimos 3 sorteos de Lotería de la Cruz Roja

2 de junio de 2026: Número ganador 2956 de la serie 302.

26 de mayo de 2026: Número ganador 1000 de la serie 133.

19 de mayo de 2026: Número ganador 6837 de la serie 187.

Resultado del sorteo 4759 de la Lotería del Huila

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 8889 de la serie 081.

Estos fueron los últimos 3 sorteos de Lotería del Huila