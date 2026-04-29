Resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde: cifras de suerte del sorteo de hoy miércoles, 29 de abril

Entre los juegos de azar más reconocidos en Colombia figura La Antioqueñita, una modalidad que realiza dos sorteos diarios y se ha consolidado como una alternativa popular para quienes buscan obtener premios millonarios.

Fiel a su nombre, este chance es representativo del departamento de Antioquia y, día tras día, convoca a miles de apostadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de transformar su realidad económica.

En el sorteo número 6467 de la Antioqueñita Día, correspondiente al miércoles 29 de abril, el resultado ganador fue el 4842, acompañado de la balota adicional conocida como La Quinta, que en esta ocasión correspondió al número 5.

Resultados del sorteo 6467 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 4842

Quinta balota: 5

Si en esta oportunidad no logró acertar, aún tiene otra posibilidad en el sorteo de la tarde. Esta edición se lleva a cabo todos los días a las 4:00 p. m., incluyendo domingos y festivos, ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean volver a intentar.

Resultados del sorteo 6468 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: Pendiente

Quinta balota: Pendiente

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

El próximo sorteo se jugará el 30 de abril, en sus respectivos horarios programados.

Resultados de los últimos tres sorteos de La Antioqueñita Día:

Sorteo del 28 de abril de 2026: 3862 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 27 de abril de 2026: 6396 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 26 de abril de 2026: 6835 – Quinta balota: 4

Resultados de los últimos tres sorteos de La Antioqueñita Tarde: