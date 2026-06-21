La expectativa volvió a apoderarse de miles de colombianos con la realización del sorteo de la Lotería del Cauca correspondiente al sábado 20 de junio de 2026.
Este juego de azar, uno de los más reconocidos y tradicionales del país, puso en juego un atractivo premio mayor junto con una amplia bolsa de premios secos que generan interés entre los participantes.
Tras la divulgación oficial de los resultados, los apostadores ya pueden consultar los números ganadores y verificar si su billete fue uno de los afortunados en esta jornada.
En esta oportunidad, los 8.000 millones de pesos ofrecidos por la entidad favorecieron al número 5291 de la serie 102
Lotería del Cauca: resultado del sorteo del 20 de junio
Premio mayor de $ 8.000 millones
- Número 5291 de la serie 102
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca
- Sorteo del 13 de junio de 2026: número 2293 de la serie 178
- Sorteo del 6 de junio de 2026: número 4961 de la serie 186.
- Sorteo del 30 de mayo de 2026: número 3873 de la serie 155.
¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?
- Aproximaciones: si es ganador de una aproximación, puede acercarse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones ganadoras por dinero o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.
- Premios secos: pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. El pago se realiza directamente o se remite el billete a la oficina principal para verificación.
- Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la Dian, cédula de ciudadanía y el billete original.
- Premio mayor: para reclamar el premio, el ganador debe presentarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete original y la documentación requerida, entre ella el RUT, una certificación de cuenta bancaria y su documento de identidad.