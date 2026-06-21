La expectativa volvió a apoderarse de miles de colombianos con la realización del sorteo de la Lotería del Cauca correspondiente al sábado 20 de junio de 2026.

Este juego de azar, uno de los más reconocidos y tradicionales del país, puso en juego un atractivo premio mayor junto con una amplia bolsa de premios secos que generan interés entre los participantes.

Tras la divulgación oficial de los resultados, los apostadores ya pueden consultar los números ganadores y verificar si su billete fue uno de los afortunados en esta jornada.

En esta oportunidad, los 8.000 millones de pesos ofrecidos por la entidad favorecieron al número 5291 de la serie 102

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del sábado 20 de junio de 2026

Lotería del Cauca: resultado del sorteo del 20 de junio

Premio mayor de $ 8.000 millones

Número 5291 de la serie 102

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

Sorteo del 13 de junio de 2026: número 2293 de la serie 178

de la serie Sorteo del 6 de junio de 2026: número 4961 de la serie 186.

Sorteo del 30 de mayo de 2026: número 3873 de la serie 155.

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?