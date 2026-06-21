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Resultados de los chances Dorado y Caribeña, día y noche, del domingo 21 de junio de 2026

Sorteos de Dorado y Caribeña entregaron resultados este domingo 21 de junio de 2026.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

21 de junio de 2026 a las 3:28 p. m.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 21 de junio de 2026 en sus ediciones diarias y nocturnas.
Los chances Dorado y Caribeña publicaron sus resultados este 21 de junio de 2026 en sus ediciones diarias y nocturnas. Foto: Getty Images / El Dorado / Caribeña

La suerte volvió a repartirse entre miles de apostadores en Colombia este domingo 21 de junio de 2026, con la realización de los sorteos de El Dorado (en su edición nocturna) y La Caribeña, en sus modalidades de día y noche, que entregaron nuevos premios en distintas regiones del país.

Chontico Día y Chontico Noche
Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este domingo, 21 de junio de 2026

Como es habitual en este tipo de juegos de azar, los resultados generan expectativa entre los jugadores, quienes esperan confirmar si sus combinaciones coinciden con los números ganadores o con alguna de las aproximaciones premiadas.

Resultados de La Caribeña: Día y Noche

Por su parte, el sorteo de La Caribeña también entregó resultados en sus dos ediciones del día:

La Caribeña Día:

  • Número ganador: 8300
  • Dos últimas cifras: 00
  • Tres últimas cifras: 300
  • La quinta: 3
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La Caribeña Noche:

  • Número ganador: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • La quinta: pendiente.
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Este sorteo mantiene una alta participación en diferentes regiones, donde miles de personas juegan diariamente con la esperanza de obtener alguno de los premios disponibles.

Resultados de El Dorado noche

En el caso del sorteo El Dorado, correspondiente a la jornada dominical, estos fueron los resultados reportados:

El Dorado noche:

  • Número ganador: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • La quinta: pendiente.
YouTube video _L2vyrZIGZs thumbnail

Los apostadores suelen revisar no solo el número principal, sino también las distintas modalidades de premio secundario, que pueden representar ganancias parciales dependiendo del acierto.