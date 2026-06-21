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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este domingo, 21 de junio de 2026

Esta es la combinación numérica ganadora en el sorteo de hoy.

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Redacción Loterías
21 de junio de 2026 a las 1:53 p. m.
Resultados último sorteo Chontico Día y Chontico Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Chontico Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Imanes

Miles de apostadores estuvieron atentos este jueves 18 de junio de 2026 a una nueva jornada de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los sorteos que más expectativa genera entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Tras llevarse a cabo el sorteo, la organización encargada dio a conocer los resultados oficiales. El número que se quedó con el premio mayor fue el 7048, convirtiéndose en la combinación más buscada y comentada por los participantes durante la jornada.

Además del resultado principal, también se anunció el número de La Quinta, una balota complementaria que suele despertar interés entre quienes siguen de cerca cada edición del juego. Para esta ocasión, la cifra favorecida fue el 4.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 21 de junio de 2026

Premio mayor: 7048 - 4

  • Tres últimas cifras: 048.
  • Dos últimas cifras: 48.
  • Número completo: 7048.
  • Última cifra: 4.
YouTube video aGsfkiRBFEE thumbnail

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 21 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el lunes 22 de junio, en los horarios habituales.

Chontico Día

  • 20 de junio de 2026 - 0384. La Quinta: 9.
  • 19 de junio de 2026 - 3503. La Quinta: 6.
  • 18 de junio de 2026 - 8707. La Quinta: 1.

Chontico Noche

  • 20 de junio de 2026 - 6995. La Quinta: 3.
  • 19 de junio de 2026 - 0198. La Quinta: 3.
  • 18 de junio de 2026 - 4403. La Quinta: 4.