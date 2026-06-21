Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este domingo, 21 de junio de 2026

Miles de apostadores estuvieron atentos este jueves 18 de junio de 2026 a una nueva jornada de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los sorteos que más expectativa genera entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Tras llevarse a cabo el sorteo, la organización encargada dio a conocer los resultados oficiales. El número que se quedó con el premio mayor fue el 7048, convirtiéndose en la combinación más buscada y comentada por los participantes durante la jornada.

Además del resultado principal, también se anunció el número de La Quinta, una balota complementaria que suele despertar interés entre quienes siguen de cerca cada edición del juego. Para esta ocasión, la cifra favorecida fue el 4.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 21 de junio de 2026

Premio mayor: 7048 - 4

Tres últimas cifras: 048.

Dos últimas cifras: 48.

Número completo: 7048.

Última cifra: 4.

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 21 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el lunes 22 de junio, en los horarios habituales.

Chontico Día

20 de junio de 2026 - 0384. La Quinta: 9.

La Quinta: 19 de junio de 2026 - 3503. La Quinta: 6.

La Quinta: 18 de junio de 2026 - 8707. La Quinta: 1.

Chontico Noche