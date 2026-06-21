Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 21 de junio de 2026: conozca los resultados

Este domingo, 21 de junio, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería La Antioqueñita Día y Noche.

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

Número ganador: 9753.

Quinta balota: 1.

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

Número ganador: Pendiente.

Quinta balota: Pendiente.

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

Sorteo del 20 de junio de 2026: 5309 – Quinta balota: 0.

– Quinta balota: Sorteo del 19 de junio de 2026: 7267 – Quinta balota: 1.

– Quinta balota: Sorteo del 18 de junio de 2026: 3370 – Quinta balota: 6.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 20 de junio de 2026: 0349 – Quinta balota: 4.

– Quinta balota: Sorteo del 19 de junio de 2026: 1604 – Quinta balota: 9.

– Quinta balota: Sorteo del 18 de junio de 2026: 3489 – Quinta balota: 5.

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el lunes 22 de junio de 2026, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Descubra si le sonrió la suerte con los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 20 de junio de 2026

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.