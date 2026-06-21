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Lotería La Antioqueñita Día y Tarde del 21 de junio de 2026: conozca los resultados

Revise aquí los números ganadores del premio mayor de la lotería La Antioqueñita, que juega todos los días en la mañana y tarde.

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Redacción Loterías
21 de junio de 2026 a las 12:11 p. m.
La Antioqueñita se jugó en sus dos horarios habituales
La Antioqueñita se jugó en sus dos horarios habituales Foto: Getty Images

Este domingo, 21 de junio, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería La Antioqueñita Día y Noche.

Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Día

Premio mayor

  • Número ganador: 9753.
  • Quinta balota: 1.
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Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde

Premio mayor

  • Número ganador: Pendiente.
  • Quinta balota: Pendiente.
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Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 20 de junio de 2026: 5309 – Quinta balota: 0.
  • Sorteo del 19 de junio de 2026: 7267 – Quinta balota: 1.
  • Sorteo del 18 de junio de 2026: 3370 – Quinta balota: 6.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 20 de junio de 2026: 0349 – Quinta balota: 4.
  • Sorteo del 19 de junio de 2026: 1604 – Quinta balota: 9.
  • Sorteo del 18 de junio de 2026: 3489 – Quinta balota: 5.

El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el lunes 22 de junio de 2026, a las 10:00 de la mañana. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.

Lotería La Antioqueñita Día y Noche del 21 de septiembre.
Descubra si le sonrió la suerte con los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 20 de junio de 2026

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