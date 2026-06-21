Así quedó el Baloto, resultados del sábado 20 de junio de 2026: nuevo monto de millones acumulados

El sorteo del Baloto correspondiente a este sábado 20 de junio de 2026, identificado con el número 2672, dejó nuevamente en expectativa a los jugadores, mientras el acumulado del juego continúa en cifras multimillonarias.

Número y signo ganador del Super Astro Sol, de este 20 de junio del 2026: sorteo 5461

El Baloto se juega regularmente los lunes, miércoles y sábados, manteniendo una de las bolsas más atractivas del país.

Resultados del sorteo del Baloto del 20 de junio de 2026

En esta edición, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 43.600 millones de pesos, mientras que la modalidad de Baloto Revancha llegó a un acumulado de 5.800 millones de pesos.

Acumulado del sorteo: 43.600 millones de pesos

Número ganador: 31 - 34 - 37 - 38 - 43

31 - 34 - 37 - 38 - 43 Súper balota: 14

Resultados del Baloto Revancha del 20 de junio de 2026

La modalidad Revancha también concentró la atención de los apostadores, con un premio acumulado que sigue creciendo.

Acumulado del sorteo: 5.800 millones de pesos

Número ganador: 08 - 17 - 26 - 29 - 32

08 - 17 - 26 - 29 - 32 Súper balota: 07

La nueva edición del Baloto mantuvo en suspenso a miles de apostadores. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos resultados del Baloto (con súper balota)

En los tres sorteos más recientes del juego tradicional se registraron las siguientes combinaciones:

17 de junio de 2026: 16 - 20 - 34 - 37 - 39 - 13

15 de junio de 2026: 04 - 13 - 16 - 22 - 31 - 11

13 de junio de 2026: 13 - 18 - 26 - 28 - 29 - 10

Últimos resultados del Baloto Revancha (con súper balota)

En la modalidad Revancha, los números recientes fueron: