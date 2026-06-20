Número y signo ganador del Super Astro Sol, de este 20 de junio del 2026: sorteo 5461

Este sábado 20 de junio de 2026 se realizó un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más reconocidos y jugados en Colombia, que diariamente reúne a miles de apostadores en todo el país con la ilusión de convertirse en millonarios.

Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo a las 4:00 de la tarde y dejó definidos los números y el signo zodiacal ganadores de la jornada.

Resultados oficiales de Super Astro Sol:

Número ganador: 5925

Últimos tres dígitos: 925

Últimos dos dígitos: 25

Signo zodiacal ganador: Acuario

Super Astro se ha consolidado como una de las opciones de apuesta favoritas de los colombianos gracias a la posibilidad de obtener importantes premios acertando una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal. Para participar, los jugadores deben adquirir un tiquete con apuestas que van desde los 500 hasta los 10.000 pesos y seleccionar cuatro números entre el 0 y el 9, además de elegir el signo zodiacal que consideran les traerá suerte.

Resultados de Super Astro Luna el viernes 19 de junio de 2026: estos fueron los números ganadores

El premio mayor se entrega a quienes aciertan el número completo en el mismo orden en que es anunciado durante el sorteo, junto con el signo zodiacal ganador. Sin embargo, el juego también contempla otras modalidades de premio que aumentan las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, quienes acierten los últimos tres dígitos del número ganador y el signo zodiacal reciben un premio equivalente a 1.000 veces el valor apostado. Asimismo, los jugadores que coincidan con las dos últimas cifras y el signo de la suerte obtienen un pago correspondiente a 100 veces el monto de su apuesta.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este sábado, 20 de junio de 2026

Cada día, miles de colombianos siguen con atención los resultados de Super Astro Sol y Super Astro Luna, esperando que la fortuna les sonría y les permita llevarse alguno de los premios que entrega este popular juego de azar.