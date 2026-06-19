Resultados de Super Astro Luna el viernes 19 de junio de 2026: estos fueron los números ganadores

En la noche del viernes 19 de junio, se llevó a cabo el sorteo 8156 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

Números ganadores del Super Astro Luna para el jueves 18 de junio de 2026: estos fueron los números ganadores

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 9281, con el signo Acuario.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 18 de junio de 2026: número 6009 con el signo Libra.

número con el signo Sorteo del 17 de junio de 2026: número 6458 con el signo Virgo.

número con el signo Sorteo del 16 de junio de 2026: número 8491 con el signo Cáncer.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 19 de junio de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Super Astro Luna jugó este jueves 18 de junio. Foto: Getty Images

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.