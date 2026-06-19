Loterías

Los resultados ganadores de los sorteos El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de hoy viernes, 19 de junio

Nuevos sorteos se jugaron y salieron a la luz los resultados cargados de suerte.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
19 de junio de 2026 a las 11:01 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este viernes 19 de junio se realizaron nuevos sorteos de algunas de las loterías y chances más tradicionales de Colombia, entre ellas El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Como sucede cada día, miles de apostadores siguieron de cerca los resultados con la expectativa de verificar si los números elegidos resultaron premiados.

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde
Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 19 de junio de 2026

El chance continúa siendo una de las modalidades de juego más populares del país, especialmente en regiones donde forma parte de una tradición arraigada. Cada jornada representa una nueva oportunidad para los participantes, que mantienen viva la ilusión de obtener alguno de los premios y cambiar su suerte con una combinación ganadora.

A lo largo del día, miles de apostadores siguieron con expectativa los resultados de diversas loterías regionales, que mantuvieron su programación habitual de sorteos y entrega de premios.

Resultados de los sorteos de este viernes 19 de junio

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1360
  • La Quinta: 2
YouTube video Mw3E16dVRXM thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente