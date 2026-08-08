Resultado millonario del Super Astro Sol: número ganador de este sábado, 8 de agosto de 2026

El Super Astro Sol realizó un nuevo sorteo este jueves, 6 de agosto de 2026, una de las modalidades de suerte y azar más populares en Colombia. Los jugadores estuvieron atentos al resultado con la esperanza de acertar el número de cuatro cifras y el signo del zodiaco para llevarse uno de los premios disponibles.

Resultado del Super Astro Sol del jueves 6 de agosto de 2026

El resultado oficial del Super Astro Sol correspondiente al sorteo de este sábado es:

Número ganador: 6040.

6040. Signo ganador: Piscis.

Los apostadores pueden verificar su tiquete para confirmar si obtuvieron algún premio, de acuerdo con las reglas establecidas para este juego de azar.

Últimos resultados del Super Astro Sol

Estos han sido los resultados de los sorteos más recientes:

Jueves 6 de agosto de 2026 (Sorteo 5498): 7032 – Signo Cáncer.

7032 – Signo Cáncer. Miércoles 5 de agosto de 2026 (Sorteo 5497): 4896 – Signo Géminis.

El Sinuano Día y Noche: se revelaron los números ganadores de los sorteos de hoy sábado, 8 de agosto

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.