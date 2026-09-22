Este martes 22 de septiembre de 2026 se realizó una nueva jornada de La Antioqueñita, juego de azar que cuenta con dos sorteos diarios: uno en la mañana y otro en la tarde.

En cada sorteo se define una combinación de cuatro cifras, cuyos números van del 0 al 9. En las jornadas recientes también se ha incorporado una quinta balota que acompaña el resultado principal.

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Para el sorteo de la mañana, correspondiente a La Antioqueñita Día número 6759, la combinación ganadora fue 0566.

La quinta balota asociada a este resultado fue el número 6.

Resultados del sorteo 6759 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 0566.

Quinta balota: 6.

las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde se pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6760 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Si no alcanzó a consultar los sorteos anteriores, aquí puede encontrar un resumen de las últimas combinaciones ganadoras de las dos modalidades de La Antioqueñita:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 21 de septiembre de 2026: 2414. — Quinta balota: 6.

— Quinta balota: Sorteo del 20 de septiembre de 2026: 0153 – Quinta balota: 3.

– Quinta balota: Sorteo del 19 de septiembre de 2026: 3410 – Quinta balota: 7.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 21 de septiembre de 2026: 4071. — Quinta balota: 6.

— Quinta balota: Sorteo del 20 de septiembre de 2026: 1054 – Quinta balota: 2.

– Quinta balota: Sorteo del 19 de septiembre de 2026: 4609 – Quinta balota: 6.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este martes, 22 de septiembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.