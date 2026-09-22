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¿Jugó La Antioqueñita? Estos son los números que dejó el sorteo del 22 de septiembre

Conozca las cifras que dejó el sorteo de este lunes y verifique si su número aparece entre los resultados ganadores.

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Redacción Loterías
22 de septiembre de 2026 a las 10:39 a. m.
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este martes 22 de septiembre de 2026 se realizó una nueva jornada de La Antioqueñita, juego de azar que cuenta con dos sorteos diarios: uno en la mañana y otro en la tarde.

En cada sorteo se define una combinación de cuatro cifras, cuyos números van del 0 al 9. En las jornadas recientes también se ha incorporado una quinta balota que acompaña el resultado principal.

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Para el sorteo de la mañana, correspondiente a La Antioqueñita Día número 6759, la combinación ganadora fue 0566.

La quinta balota asociada a este resultado fue el número 6.

Resultados del sorteo 6759 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0566.
  • Quinta balota: 6.

las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde se pueden verificar de inmediato los números sorteados.

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Resultados del sorteo 6760 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

Si no alcanzó a consultar los sorteos anteriores, aquí puede encontrar un resumen de las últimas combinaciones ganadoras de las dos modalidades de La Antioqueñita:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 21 de septiembre de 2026: 2414. — Quinta balota: 6.
  • Sorteo del 20 de septiembre de 2026: 0153 – Quinta balota: 3.
  • Sorteo del 19 de septiembre de 2026: 3410 – Quinta balota: 7.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 21 de septiembre de 2026:  4071. — Quinta balota: 6.
  • Sorteo del 20 de septiembre de 2026: 1054 – Quinta balota: 2.
  • Sorteo del 19 de septiembre de 2026: 4609 – Quinta balota: 6.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este martes, 22 de septiembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.